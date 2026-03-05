Лавров объяснил, почему Макрон тянул с признанием Палестины

«

"В июле прошлого года я услышал, как вдруг президент Макрон сказал: "Мы озабочены тем, что происходит в секторе Газа, и через три месяца на Генеральной Ассамблее ООН признаем Палестину", - напомнил глава российского дипведомства в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.