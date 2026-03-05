Рейтинг@Mail.ru
Лавров объяснил, почему Макрон тянул с признанием Палестины
Лавров объяснил, почему Макрон тянул с признанием Палестины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон тянул с признанием Палестины, так как надеялся, что через несколько... РИА Новости, 05.03.2026
Лавров объяснил, почему Макрон тянул с признанием Палестины

Лавров: Макрон тянул с признанием Палестины, ожидая, что нечего будет признавать

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон тянул с признанием Палестины, так как надеялся, что через несколько месяцев нечего будет признавать.
«
"В июле прошлого года я услышал, как вдруг президент Макрон сказал: "Мы озабочены тем, что происходит в секторе Газа, и через три месяца на Генеральной Ассамблее ООН признаем Палестину", - напомнил глава российского дипведомства в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Если уж ты в июне решил, что ты признаешь, зачем ждать до сентября? А я вам отвечу, зачем ждать. Они надеялись, что к сентябрю вопрос исчезнет, и будет нечего признавать", - отметил Лавров.
В сентябре на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
