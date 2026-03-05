https://ria.ru/20260305/makron-2078703495.html
Лавров объяснил, почему Макрон тянул с признанием Палестины
Лавров объяснил, почему Макрон тянул с признанием Палестины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон тянул с признанием Палестины, так как надеялся, что через несколько... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, франция, россия, палестина, сергей лавров, эммануэль макрон, оон
Лавров: Макрон тянул с признанием Палестины, ожидая, что нечего будет признавать