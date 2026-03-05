Рейтинг@Mail.ru
Врачи могут закрыть больничные пациентам через Мах, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 05.03.2026
03:08 05.03.2026
Врачи могут закрыть больничные пациентам через Мах, рассказали в Госдуме
Врачи могут закрыть больничные пациентам через Мах, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 05.03.2026
Врачи могут закрыть больничные пациентам через Мах, рассказали в Госдуме
Врачи в России получили возможность закрывать больничные листы пациентов через национальный мессенджер Мах, что значительно облегчит процедуру для граждан и... РИА Новости, 05.03.2026
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
лдпр
россия
общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ЛДПР
Врачи могут закрыть больничные пациентам через Мах, рассказали в Госдуме

РИА Новости: врачи могут закрыть больничные дистанционно через Мах

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Врачи в России получили возможность закрывать больничные листы пациентов через национальный мессенджер Мах, что значительно облегчит процедуру для граждан и разгрузит терапевтов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"Согласно обновленному Минздравом порядку экспертизы временной нетрудоспособности, лечащий врач получил право оценивать состояние здоровья пациента с применением телемедицинских технологий. Это значит, что врач может в том числе принимать решение о закрытии больничного, например, при помощи национального мессенджера Мах", - сказал Леонов.
Парламентарий добавил, что через национальный мессенджер Мах также можно закрывать больничные по уходу за членом семьи, а также при карантине и угрозе распространения опасных заболеваний.
"На мой взгляд, такая возможность сильно упростит жизнь пациентам, потому что им не придется повторно идти в поликлинику для закрытия больничного сразу после выздоровления в ослабленном состоянии и рисковать заразиться вновь. Также закрытие больничных дистанционно снизит нагрузку на терапевтов, позволяя им сосредоточиться на лечении новых пациентов", - заключил он.
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФЛДПР
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
