Врачи могут закрыть больничные пациентам через Мах, рассказали в Госдуме

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Врачи в России получили возможность закрывать больничные листы пациентов через национальный мессенджер Мах, что значительно облегчит процедуру для граждан и разгрузит терапевтов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Парламентарий добавил, что через национальный мессенджер Мах также можно закрывать больничные по уходу за членом семьи, а также при карантине и угрозе распространения опасных заболеваний.

"На мой взгляд, такая возможность сильно упростит жизнь пациентам, потому что им не придется повторно идти в поликлинику для закрытия больничного сразу после выздоровления в ослабленном состоянии и рисковать заразиться вновь. Также закрытие больничных дистанционно снизит нагрузку на терапевтов, позволяя им сосредоточиться на лечении новых пациентов", - заключил он.