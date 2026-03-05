https://ria.ru/20260305/magate-2078808255.html
Источник назвал страны, голосовавшие против проукраинской резолюции МАГАТЭ
Источник назвал страны, голосовавшие против проукраинской резолюции МАГАТЭ - РИА Новости, 05.03.2026
Источник назвал страны, голосовавшие против проукраинской резолюции МАГАТЭ
США, Нигер, Китай и Россия на совете управляющих МАГАТЭ в четверг проголосовали против резолюции по ядерной безопасности украинских АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2026
Источник назвал страны, голосовавшие против проукраинской резолюции МАГАТЭ
РИА Новости: США, Китай и РФ проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине