Источник назвал страны, голосовавшие против проукраинской резолюции МАГАТЭ
17:00 05.03.2026
Источник назвал страны, голосовавшие против проукраинской резолюции МАГАТЭ
США, Нигер, Китай и Россия на совете управляющих МАГАТЭ в четверг проголосовали против резолюции по ядерной безопасности украинских АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, россия, сша, нигер, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Россия, США, Нигер, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Источник назвал страны, голосовавшие против проукраинской резолюции МАГАТЭ

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. США, Нигер, Китай и Россия на совете управляющих МАГАТЭ в четверг проголосовали против резолюции по ядерной безопасности украинских АЭС, заявил РИА Новости источник.
"Против резолюции выступили США, Нигер, Китай и Россия. Еще 10 стран воздержались. И 20 государств проголосовали за ее принятие", - отметил собеседник агентства.
Как ранее сообщалось, постпред РФ при международных организация в Вене Михаил Ульянов, выступая на сессии совета управляющих МАГАТЭ в четверг, заявил, что инициатива Канады и Нидерландов по внесению проекта резолюции "Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине" выглядит не просто "неуместной", но и "демонстрирует полную политическую зашоренность ее соавторов, оторванных от действительности".
