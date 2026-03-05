МАГАТЭ не указывало на наличие у Ирана ядерной бомбы, заявил Лавров

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ни в одном своем докладе не указывало на наличие у Ирана ядерной бомбы, были лишь факты о наличии обогащенного урана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.