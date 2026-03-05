МАГАТЭ не указывало на наличие у Ирана ядерной бомбы, заявил Лавров

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ни в одном своем докладе не указывало на наличие у Ирана ядерной бомбы, были лишь факты о наличии обогащенного урана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ни в одном докладе МАГАТЭ не было намека на подозрение, что у Ирана может быть ядерная бомба. Да, были факты о том, что у него (Ирана - ред.) много обогащенного урана, причем обогащенного выше, чем необходимо для производства энергии", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
В то же время, глава МИД отметил, что никто не говорит о том, что Иран стал наращивать обогащение урана только тогда, когда США вышли из договоренности о регулировании иранской ядерной программы.
Он подчеркнул, что пока действовала договоренность, которая была одобрена единогласно Советом безопасности ООН, Иран строжайше соблюдал все ограничения, но как только США вышли из этого договора, а Европа промолчала, то Иран в качестве реакции, чтобы хоть как-то стимулировать возвращение совести у западных коллег - стал наращивать обогащение.
"Конечно, это не добавляло миролюбия, но, тем не менее, это было оправдано", - отметил Лавров.
На данный момент международных соглашений, регулирующих функционирование иранской ядерной программы, нет: заключенный в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или так называемая ядерная сделка, прекратил свое действие в октябре 2025 года. Иран, заявляя о праве на мирный атом, опирается на положения Договора о нераспространении ядерного оружия.