В центре Москвы потушили мачту ретранслятора - РИА Новости, 05.03.2026
21:48 05.03.2026
В центре Москвы потушили мачту ретранслятора
Возгорание на Павелецкой площади в центре Москвы, где загорелась мачта ретранслятора, ликвидировано, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МЧС.
В центре Москвы потушили мачту ретранслятора

© Фото : АГН "Москва"Работа пожарных расчетов на месте возгорания в жилом доме в центре Москвы
Работа пожарных расчетов на месте возгорания в жилом доме в центре Москвы
© Фото : АГН "Москва"
Работа пожарных расчетов на месте возгорания в жилом доме в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Возгорание на Павелецкой площади в центре Москвы, где загорелась мачта ретранслятора, ликвидировано, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила РИА Новости, что на Павелецкой площади в центре Москвы загорелась мачта ретранслятора.
"Принятыми мерами возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
