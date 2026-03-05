https://ria.ru/20260305/machta-2078866315.html
В центре Москвы потушили мачту ретранслятора
Возгорание на Павелецкой площади в центре Москвы, где загорелась мачта ретранслятора, ликвидировано, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 05.03.2026
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
