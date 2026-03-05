Рейтинг@Mail.ru
Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров
Шоубиз
 
15:20 05.03.2026
Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров
Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров
Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров
Рэпер Macan стал самым популярным исполнителем у таксистов и курьеров, сотрудники ритейла чаще слушают Icegergert, следует из результатов опроса цифровой... РИА Новости, 05.03.2026
шоубиз
общество
анна пересильд
баста (василий вакуленко)
linkin park
Новости
общество, анна пересильд, баста (василий вакуленко), linkin park
Шоубиз, Общество, Анна Пересильд, Баста (Василий Вакуленко), Linkin Park
Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров

РИА Новости: Macan стал самым популярным исполнителем у таксистов и курьеров

© Фото : MACAN/TelegramРэпер Macan
Рэпер Macan - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : MACAN/Telegram
Рэпер Macan. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рэпер Macan стал самым популярным исполнителем у таксистов и курьеров, сотрудники ритейла чаще слушают Icegergert, следует из результатов опроса цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! и стримингового сервиса VK Музыка, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Опрос был проведен среди 1 211 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, которые сейчас подрабатывают, и выяснили, какую музыку и аудиоконтент они выбирают для рабочего настроения, отметили в пресс-службе сервиса.
"Работники ритейла чаще слушают ICEGERGERT, курьеры и таксисты предпочитают MACAN, а официанты — Jakone", - говорится в сообщении.
Любимыми исполнителями копирайтеров и контент-менеджеров стали Miyagi & Эндшпиль, добавили в пресс-службе сервиса.
Среди треков, которые чаще всего звучали у подрабатывающих в последнее время, лидирует песня "Силуэт" Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Кроме того, Дмитриенко стал одним из наиболее прослушиваемых исполнителей в целом - его слушают 22% опрошенных, обогнав Icegergert (21%), Macan (19%) и Басту (17%).
Фаворитами россиян среди зарубежных музыкантов стали Lady Gaga (23%), Linkin Park (21%), Imagine Dragons (19%) и Eminem (17%), заключили в VK Музыке.
Шоубиз Общество Анна Пересильд Баста (Василий Вакуленко) Linkin Park
 
 
Версия 2023.1 Beta
