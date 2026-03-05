Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рэпер Macan стал самым популярным исполнителем у таксистов и курьеров, сотрудники ритейла чаще слушают Icegergert, следует из результатов опроса цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! и стримингового сервиса VK Музыка, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Опрос был проведен среди 1 211 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, которые сейчас подрабатывают, и выяснили, какую музыку и аудиоконтент они выбирают для рабочего настроения, отметили в пресс-службе сервиса.

"Работники ритейла чаще слушают ICEGERGERT, курьеры и таксисты предпочитают MACAN, а официанты — Jakone", - говорится в сообщении.

Любимыми исполнителями копирайтеров и контент-менеджеров стали Miyagi & Эндшпиль, добавили в пресс-службе сервиса.

Среди треков, которые чаще всего звучали у подрабатывающих в последнее время, лидирует песня "Силуэт" Вани Дмитриенко и Ани Пересильд . Кроме того, Дмитриенко стал одним из наиболее прослушиваемых исполнителей в целом - его слушают 22% опрошенных, обогнав Icegergert (21%), Macan (19%) и Басту (17%).