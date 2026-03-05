https://ria.ru/20260305/macan-2078766628.html
Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров
Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров - РИА Новости, 05.03.2026
Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров
Рэпер Macan стал самым популярным исполнителем у таксистов и курьеров, сотрудники ритейла чаще слушают Icegergert, следует из результатов опроса цифровой... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:20:00+03:00
2026-03-05T15:20:00+03:00
2026-03-05T15:20:00+03:00
шоубиз
общество
анна пересильд
баста (василий вакуленко)
linkin park
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048343828_0:0:530:299_1920x0_80_0_0_6a27d8f657da9c42deda650d775bfa60.jpg
https://ria.ru/20260303/face-2078188282.html
https://ria.ru/20260304/arest-2078337548.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048343828_0:0:530:399_1920x0_80_0_0_ddb3b7ee801f0fbec3d351dcc6c313e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна пересильд, баста (василий вакуленко), linkin park
Шоубиз, Общество, Анна Пересильд, Баста (Василий Вакуленко), Linkin Park
Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров
РИА Новости: Macan стал самым популярным исполнителем у таксистов и курьеров
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рэпер Macan стал самым популярным исполнителем у таксистов и курьеров, сотрудники ритейла чаще слушают Icegergert, следует из результатов опроса цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! и стримингового сервиса VK Музыка, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Опрос был проведен среди 1 211 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, которые сейчас подрабатывают, и выяснили, какую музыку и аудиоконтент они выбирают для рабочего настроения, отметили в пресс-службе сервиса.
"Работники ритейла чаще слушают ICEGERGERT, курьеры и таксисты предпочитают MACAN, а официанты — Jakone", - говорится в сообщении.
Любимыми исполнителями копирайтеров и контент-менеджеров стали Miyagi & Эндшпиль, добавили в пресс-службе сервиса.
Среди треков, которые чаще всего звучали у подрабатывающих в последнее время, лидирует песня "Силуэт" Вани Дмитриенко и Ани Пересильд
. Кроме того, Дмитриенко стал одним из наиболее прослушиваемых исполнителей в целом - его слушают 22% опрошенных, обогнав Icegergert (21%), Macan (19%) и Басту
(17%).
Фаворитами россиян среди зарубежных музыкантов стали Lady Gaga (23%), Linkin Park
(21%), Imagine Dragons (19%) и Eminem (17%), заключили в VK Музыке.