Лукашенко помиловал 18 человек

Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, преступившая закон в 16-летнем возрасте. "Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни", - говорится в сообщении.