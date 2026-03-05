Лукашенко помиловал 18 человек

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности, сообщило агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, включая 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных - женщины (11 человек). У шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации", - говорится в сообщении.
Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, преступившая закон в 16-летнем возрасте. "Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни", - говорится в сообщении.
По данным администрации президента Белоруссии, только за предыдущий год на основании внесенных предложений главой государства помилованы 352 человека.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, и оттуда ведут свою деятельность.
Лукашенко рассказал, каких оппозиционеров он не будет помиловать
22 августа 2025, 14:02