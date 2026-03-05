Лукашенко пообещал защитить белорусских женщин, если их обидят

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в преддверии 8 марта предложил женщинам обращаться к нему, если их кто-то обидит, и пообещал обязательно отреагировать.
Фрагмент церемонии опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Счастливых вам праздников. И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность - ну у нас же TikTok есть, каждое утро читаю, иногда до смешного доходит, - но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую", - сказал президент.
По словам Лукашенко, раньше его возьмет на контроль глава администрации президента Дмитрий Крутой.
Выступая на церемонии, глава государства сказал, что белорусские женщины едины в стремлении сделать любимую страну лучше и счастливее. Он отметил увеличение числа многодетных семей в Белоруссии - за пять лет их стало на 15% больше, троих и более малышей воспитывают 120 тысяч семейных пар, и призвал брать с них пример, "если здоровье позволяет".
Президент объявил 2026 год в Белоруссии Годом женщин.