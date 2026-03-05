Лукашенко пообещал защитить белорусских женщин, если их обидят

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в преддверии 8 марта предложил женщинам обращаться к нему, если их кто-то обидит, и пообещал обязательно отреагировать.

"Счастливых вам праздников. И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность - ну у нас же TikTok есть, каждое утро читаю, иногда до смешного доходит, - но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую", - сказал президент.