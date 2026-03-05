https://ria.ru/20260305/lnr-2078724179.html
В ЛНР при атаке дрона ВСУ погибла пожилая женщина
В ЛНР при атаке дрона ВСУ погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль у пенсионного фонда в городе Сватово в ЛНР, говорится в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
сватово
луганская народная республика
В Сватово пожилая женщина погибла при атаке дрона на машину у пенсионного фонда