В ЛНР при атаке дрона ВСУ погибла пожилая женщина
13:35 05.03.2026
В ЛНР при атаке дрона ВСУ погибла пожилая женщина
В ЛНР при атаке дрона ВСУ погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль у пенсионного фонда в городе Сватово в ЛНР, говорится в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:35:00+03:00
2026-03-05T13:35:00+03:00
В ЛНР при атаке дрона ВСУ погибла пожилая женщина

В Сватово пожилая женщина погибла при атаке дрона на машину у пенсионного фонда

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль у пенсионного фонда в городе Сватово в ЛНР, говорится в Telegram-канале правительства региона.
"Пожилая женщина погибла от удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Сватово", - говорится в сообщении.
Уточняется, что украинский БПЛА атаковал машину в черте города у отделения пенсионного фонда. "71-летнюю женщину, получившую тяжелые травмы, экстренно госпитализировали в местную городскую больницу", - говорится в сообщении.
Спасти ее не удалось.
