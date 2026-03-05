Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура Ливии установила трех подозреваемых в убийстве сына Каддафи
22:42 05.03.2026 (обновлено: 23:57 05.03.2026)
Генпрокуратура Ливии установила трех подозреваемых в убийстве сына Каддафи
ливия
в мире
зинтан
муаммар каддафи
ливия, в мире, зинтан, муаммар каддафи
Ливия, В мире, Зинтан, Муаммар Каддафи
Житель с флагом Ливии
Житель с флагом Ливии. Архивное фото
КАИР, 5 мар – РИА Новости. Установлены трое подозреваемых в убийстве политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, генпрокуратура Ливии постановила задержать их, говорится в заявлении ведомства.
"В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, подозреваемые следили за домом Каддафи-младшего и устроили засаду, перебравшись через стену во двор, после чего открыли по политику огонь.
Сын экс-лидера Ливии, 53-летний Сейф аль-Ислам Каддафи был застрелен 3 февраля при нападении на дом, в котором он проживал, в городе Зинтан на северо-западе страны.
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
Ливия, Зинтан, Муаммар Каддафи
 
 
