Генпрокуратура Ливии установила трех подозреваемых в убийстве сына Каддафи
КАИР, 5 мар – РИА Новости. Установлены трое подозреваемых в убийстве политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, генпрокуратура Ливии постановила задержать их, говорится в заявлении ведомства.
"В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, подозреваемые следили за домом Каддафи-младшего и устроили засаду, перебравшись через стену во двор, после чего открыли по политику огонь.
Сын экс-лидера Ливии
, 53-летний Сейф аль-Ислам Каддафи
был застрелен 3 февраля при нападении на дом, в котором он проживал, в городе Зинтан
на северо-западе страны.