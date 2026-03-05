Генпрокуратура Ливии установила трех подозреваемых в убийстве сына Каддафи

КАИР, 5 мар – РИА Новости. Установлены трое подозреваемых в убийстве политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, генпрокуратура Ливии постановила задержать их, говорится в заявлении ведомства.

"В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их", - говорится в заявлении.