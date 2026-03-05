Начальник Генштаба ВС Франции находится с визитом в Ливане

ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Воруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон находится с визитом в столице Ливана Бейруте, передает в четверг телеканал Начальник Генерального штаба Воруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон находится с визитом в столице Ливана Бейруте, передает в четверг телеканал BFMTV

"Начальник Генштаба ВС Франции (генерал Мандон. — Прим. ред.) находится с визитом в Бейруте, Ливан", — сообщает телеканал.

Телеканал также показал фото встречи генерала Мандона с президентом Ливана Джозефом Ауном, которое ранее опубликовала администрация ливанского лидера.

Глава французского Генштаба отправился в Ливан по поручению президента страны Эммануэля Макрона, чтобы получить информацию о сложившейся в ближневосточной стране ситуации в области безопасности, сообщает BFMTV со ссылкой на администрацию Ауна.

В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.