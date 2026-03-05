Рейтинг@Mail.ru
Начальник Генштаба ВС Франции находится с визитом в Ливане - РИА Новости, 05.03.2026
19:32 05.03.2026 (обновлено: 20:28 05.03.2026)
Начальник Генштаба ВС Франции находится с визитом в Ливане
Начальник Генерального штаба Воруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон находится с визитом в столице Ливана Бейруте, передает в четверг телеканал BFMTV. РИА Новости, 05.03.2026
ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Воруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон находится с визитом в столице Ливана Бейруте, передает в четверг телеканал BFMTV.
"Начальник Генштаба ВС Франции (генерал Мандон. — Прим. ред.) находится с визитом в Бейруте, Ливан", — сообщает телеканал.
Телеканал также показал фото встречи генерала Мандона с президентом Ливана Джозефом Ауном, которое ранее опубликовала администрация ливанского лидера.
Глава французского Генштаба отправился в Ливан по поручению президента страны Эммануэля Макрона, чтобы получить информацию о сложившейся в ближневосточной стране ситуации в области безопасности, сообщает BFMTV со ссылкой на администрацию Ауна.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Ранее в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей шиитского района в пригороде ливанской столицы о немедленной эвакуации на фоне эскалации с проиранским движением. После предупреждения ЦАХАЛ тысячи жителей южного пригорода Бейрута стали покидать дома, направившись в более безопасные районы, передавал корреспондент РИА Новости.
