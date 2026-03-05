Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 102 - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 05.03.2026 (обновлено: 18:39 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/livan-2078837444.html
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 102
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 102 - РИА Новости, 05.03.2026
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 102
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 102 человек, 638 ранены, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:36:00+03:00
2026-03-05T18:39:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078409275_0:80:3072:1807_1920x0_80_0_0_b9aa92081676143e694bead76adc900d.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078835943.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078409275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abecf0b1b885503e0d5930c442dccb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, ливан, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Ливан, В мире
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 102

Число погибших от ударов Израиля по Ливану увеличилось до 102, пострадали 638

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте авиаудара по Бейруту
Дым на месте авиаудара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте авиаудара по Бейруту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 102 человек, 638 ранены, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана.
"Количество жертв израильской агрессии с рассвета понедельника, 2 марта, до вечера 5 марта, возросло до 102 погибших и 638 раненых", - написано в заявлении.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"На пределе". В США раскрыли тревожную правду о произошедшем в Иране
Вчера, 18:30
 
Военная операция США и Израиля против ИранаЛиванВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала