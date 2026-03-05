https://ria.ru/20260305/livan-2078837444.html
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 102
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 102 человек, 638 ранены, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана. РИА Новости, 05.03.2026
