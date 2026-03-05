https://ria.ru/20260305/livan-2078783169.html
Ливан решил отменить безвизовый режим для иранцев
Ливан решил отменить безвизовый режим для иранцев
Власти Ливана приняли решение отменить безвизовый режим для иранцев, сообщил в четверг ливанский министр информации Поль Моркос. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:58:00+03:00
2026-03-05T15:58:00+03:00
2026-03-05T16:14:00+03:00
в мире
ливан
иран
военная операция сша и израиля против ирана
Ливан решил отменить безвизовый режим для иранцев
