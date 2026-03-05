Рейтинг@Mail.ru
МИД России обеспокоен эскалацией обстановки в Ливане - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/livan-2078782548.html
МИД России обеспокоен эскалацией обстановки в Ливане
МИД России обеспокоен эскалацией обстановки в Ливане - РИА Новости, 05.03.2026
МИД России обеспокоен эскалацией обстановки в Ливане
Замглавы МИД России Георгий Борисенко в ходе встречи с послом Ливана Баширом Салех Аззамом выразил обеспокоенность Москвы эскалацией обстановки в стране,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:55:00+03:00
2026-03-05T15:55:00+03:00
в мире
ливан
израиль
россия
георгий борисенко
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
https://ria.ru/20260304/makron-2078605672.html
ливан
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, россия, георгий борисенко, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Георгий Борисенко, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД России обеспокоен эскалацией обстановки в Ливане

Борисенко: Россия обеспокоена эскалацией обстановки в Ливане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Замглавы МИД России Георгий Борисенко в ходе встречи с послом Ливана Баширом Салех Аззамом выразил обеспокоенность Москвы эскалацией обстановки в стране, сообщили в четверг в российском ведомстве.
"Состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, резко обострившейся в результате агрессии, предпринятой США и Израилем в отношении Ирана. С российской стороны выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией обстановки в Ливане, ставшей следствием этих безответственных действий", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Борисенко подтвердил позицию РФ по поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана и подчеркнул важность скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке.
"Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от наземной операции в Ливане
4 марта, 22:47
 
В миреЛиванИзраильРоссияГеоргий БорисенкоХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала