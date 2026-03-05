https://ria.ru/20260305/livan-2078782548.html
МИД России обеспокоен эскалацией обстановки в Ливане
МИД России обеспокоен эскалацией обстановки в Ливане - РИА Новости, 05.03.2026
МИД России обеспокоен эскалацией обстановки в Ливане
Замглавы МИД России Георгий Борисенко в ходе встречи с послом Ливана Баширом Салех Аззамом выразил обеспокоенность Москвы эскалацией обстановки в стране,... РИА Новости, 05.03.2026
МИД России обеспокоен эскалацией обстановки в Ливане
Борисенко: Россия обеспокоена эскалацией обстановки в Ливане