Число погибших от ударов Израиля по Ливану увеличилось до 77 человек
Количество жертв израильских ударов в Ливане со 2 марта возросло до 77 человек, 527 ранены, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:44:00+03:00
2026-03-05T13:44:00+03:00
2026-03-05T13:50:00+03:00
