Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от ударов Израиля по Ливану увеличилось до 77 человек - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 05.03.2026 (обновлено: 13:50 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/livan-2078727007.html
Число погибших от ударов Израиля по Ливану увеличилось до 77 человек
Число погибших от ударов Израиля по Ливану увеличилось до 77 человек - РИА Новости, 05.03.2026
Число погибших от ударов Израиля по Ливану увеличилось до 77 человек
Количество жертв израильских ударов в Ливане со 2 марта возросло до 77 человек, 527 ранены, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:44:00+03:00
2026-03-05T13:50:00+03:00
в мире
израиль
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078661074_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_08fe388a366cbfffa5197a17acbd9308.jpg
https://ria.ru/20260305/izrail-2078632060.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078661074_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_76697e3e742ea75264053381a2f6d7f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число погибших от ударов Израиля по Ливану увеличилось до 77 человек

В Ливане от ударов Израиля погибли 77 человек, пострадали 527

© REUTERS / Ahmad Al KerdiПоследствия израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Последствия израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Ahmad Al Kerdi
Последствия израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Количество жертв израильских ударов в Ливане со 2 марта возросло до 77 человек, 527 ранены, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана.
"Количество жертв израильской агрессии с рассвета понедельника, 2 марта до полуночи среды, 4 марта возросло до 77 погибших и 527 раненых", - говорится в заявлении.
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ
Вчера, 04:02
 
В миреИзраильЛиванВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала