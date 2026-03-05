Рейтинг@Mail.ru
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/livan-2078626052.html
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле"
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле"
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что Израиль отступил после столкновений с силами движения в городе Эль-Хиям на юге Ливана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:39:00+03:00
2026-03-05T02:39:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106487/42/1064874287_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2246bdf57ae80c9c109cfddd0ce4429.jpg
https://ria.ru/20260304/izrail-2078613673.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106487/42/1064874287_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a1a91180386c4b8f0efab71c3a88fcfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле"

"Хезболла": Израиль отступил после столкновений в Эль-Хияме на юге Ливана

© Фото : предоставлено пресс-службой ХезболлахУчастники ливанского движения "Хезболла"
Участники ливанского движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
Участники ливанского движения "Хезболла". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 5 мар – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что Израиль отступил после столкновений с силами движения в городе Эль-Хиям на юге Ливана.
В среду движение сообщило о начале прямых боестолкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) возле Эль-Хияма у южных границ Ливана.
"После героических столкновений бойцов "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) с силами израильского противника в городе Эль-Хиям противник был вынужден отвести своих оставшихся солдат и технику к холму Эль-Хамамис", - говорится в заявлении "Хезболлах".
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
4 марта, 23:58
 
В миреЛиванИзраильХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала