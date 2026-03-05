https://ria.ru/20260305/livan-2078626052.html
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле"
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле"
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что Израиль отступил после столкновений с силами движения в городе Эль-Хиям на юге Ливана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:39:00+03:00
2026-03-05T02:39:00+03:00
2026-03-05T02:39:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106487/42/1064874287_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2246bdf57ae80c9c109cfddd0ce4429.jpg
https://ria.ru/20260304/izrail-2078613673.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106487/42/1064874287_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a1a91180386c4b8f0efab71c3a88fcfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле"
"Хезболла": Израиль отступил после столкновений в Эль-Хияме на юге Ливана