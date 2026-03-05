Рейтинг@Mail.ru
При атаке израильских дронов на Бейрут погибли три человека
00:34 05.03.2026
При атаке израильских дронов на Бейрут погибли три человека
При атаке израильских дронов на Бейрут погибли три человека
Жертвами двух атак израильских БПЛА на трассе в аэропорт в Бейруте стали три человека, еще шесть получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуаций РИА Новости, 05.03.2026
в мире
бейрут
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
ливан
в мире, бейрут, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
При атаке израильских дронов на Бейрут погибли три человека

В Ливане три человека погибли из-за атаки израильских БПЛА

БЕЙРУТ, 5 янв - РИА Новости. Жертвами двух атак израильских БПЛА на трассе в аэропорт в Бейруте стали три человека, еще шесть получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"Два удара враждебных израильских беспилотников на дороге к аэропорту привели к гибели трех человек и ранению шести граждан", - написано в документе.
