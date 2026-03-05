https://ria.ru/20260305/livan-2078616642.html
При атаке израильских дронов на Бейрут погибли три человека
Жертвами двух атак израильских БПЛА на трассе в аэропорт в Бейруте стали три человека, еще шесть получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуаций РИА Новости, 05.03.2026
