ВСУ обстреливал Энергодар, несмотря на режим остановки огня, заявил Лихачев
ВСУ обстреливал Энергодар, несмотря на режим остановки огня, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ обстреливал Энергодар, несмотря на режим остановки огня, заявил Лихачев
Несмотря на локальный режим прекращения огня, во время ремонта линии электропередачи "Ферросплавная-1" обстрелы Энергодара со стороны ВСУ не прекращались,... РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ обстреливал Энергодар, несмотря на режим остановки огня, заявил Лихачев
Лихачев: ВСУ обстреливал Энергодар несмотря на режим прекращения огня