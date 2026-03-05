Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливал Энергодар, несмотря на режим остановки огня, заявил Лихачев
23:21 05.03.2026 (обновлено: 23:31 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/likhachev-2078875541.html
ВСУ обстреливал Энергодар, несмотря на режим остановки огня, заявил Лихачев
Несмотря на локальный режим прекращения огня, во время ремонта линии электропередачи "Ферросплавная-1" обстрелы Энергодара со стороны ВСУ не прекращались
2026-03-05T23:21:00+03:00
2026-03-05T23:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039687910_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4c80a919252b74d1ffbf0528d2639cc9.jpg
https://ria.ru/20260305/likhachev-2078875420.html
энергодар
ВСУ обстреливал Энергодар, несмотря на режим остановки огня, заявил Лихачев

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Несмотря на локальный режим прекращения огня, во время ремонта линии электропередачи "Ферросплавная-1" обстрелы Энергодара со стороны ВСУ не прекращались, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В четверг МАГАТЭ сообщило, что линия электропередачи "Ферросплавная-1" 330 киловольт восстановлена и подключена к Запорожской АЭС после проведения ремонтных работ.
"Несмотря на локальный режим прекращения огня (во время ремонта "Ферросплавной-1" - ред.) обстрелы самого города (Энергодара - ред.) со стороны ВСУ не прекращались. Так, в ночь с 2 на 3 марта прямо в середине жилой застройки, во дворе, окруженном девятиэтажными домами, взорвался артиллерийский снаряд... Слава Богу, обошлось без жертв", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев
Вооруженные силы УкраиныВ миреЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
