ВСУ обстреливал Энергодар, несмотря на режим остановки огня, заявил Лихачев

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Несмотря на локальный режим прекращения огня, во время ремонта линии электропередачи "Ферросплавная-1" обстрелы Энергодара со стороны ВСУ не прекращались, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.