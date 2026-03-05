Нижегородская область вышла в лидеры по инфраструктурным проектам

Вид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации инфраструктурных проектов в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Нижегородской области, член высшего совета партии "Единая Россия" Глеб Никитин в четверг принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Накануне Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ озвучил регионы России, где успешно был реализован план, включающий 27 основных программ с федеральным финансированием. Нижегородская область в итоге стала одним из регионов-лидеров по их реализации в 2025 году", - говорится в сообщении.

По словам Хуснуллина, у Нижегородской области стабильно находятся в "зеленой" зоне 23 из 24 программ. Это свидетельствует о комплексном обновлении всей инфраструктуры, которое реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В числе реализуемых в Нижегородской области программ по различным национальным проектам – ремонт федеральных и региональных дорог, обновление коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, благоустройство общественных пространств, обновление подвижного состава общественного транспорта, строительство социальных объектов – детских садов, школ, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов.

Губернатор Нижегородской области поблагодарил правительство России за высокую оценку, назвав ее мощным стимулом для дальнейшей работы.

"Важную роль в социально-экономическом развитии региона играют именно национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Мы провели масштабную работу по модернизации системы здравоохранения: только за прошлый год отремонтировали более 300 учреждений. Комплексно отремонтировали 20 школ", - цитирует пресс-служба слова Никитина.