Нижегородская область вышла в лидеры по инфраструктурным проектам - РИА Новости, 05.03.2026
Нижегородская область
 
19:36 05.03.2026
Нижегородская область вышла в лидеры по инфраструктурным проектам
Нижегородская область вышла в лидеры по инфраструктурным проектам
Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации инфраструктурных проектов в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.03.2026
нижегородская область, россия, глеб никитин, марат хуснуллин, владимир путин, единая россия
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Единая Россия
© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкВид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Вид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации инфраструктурных проектов в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области, член высшего совета партии "Единая Россия" Глеб Никитин в четверг принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.
"Накануне Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ озвучил регионы России, где успешно был реализован план, включающий 27 основных программ с федеральным финансированием. Нижегородская область в итоге стала одним из регионов-лидеров по их реализации в 2025 году", - говорится в сообщении.
По словам Хуснуллина, у Нижегородской области стабильно находятся в "зеленой" зоне 23 из 24 программ. Это свидетельствует о комплексном обновлении всей инфраструктуры, которое реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
В числе реализуемых в Нижегородской области программ по различным национальным проектам – ремонт федеральных и региональных дорог, обновление коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, благоустройство общественных пространств, обновление подвижного состава общественного транспорта, строительство социальных объектов – детских садов, школ, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов.
Губернатор Нижегородской области поблагодарил правительство России за высокую оценку, назвав ее мощным стимулом для дальнейшей работы.
"Важную роль в социально-экономическом развитии региона играют именно национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Мы провели масштабную работу по модернизации системы здравоохранения: только за прошлый год отремонтировали более 300 учреждений. Комплексно отремонтировали 20 школ", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как заключил губернатор, это только часть социальных задач, которые региону позволяют решать нацпроекты. Не менее важный показатель – ремонт дорог. Нижегородская область – в лидерах по объёму дорожного ремонта. Более 6 тысяч километров дорог отремонтировано за годы реализации нацпроектов.
Нижегородский ИТ-сектор вырос почти в 1,5 раза за 2025 год
Нижегородский ИТ-сектор вырос почти в 1,5 раза за 2025 год
3 марта, 11:27
 
Нижегородская областьНижегородская областьРоссияГлеб НикитинМарат ХуснуллинВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
