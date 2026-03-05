Россия и Китай начали идентификацию "общих" дальневосточных леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Ученые России и Китая в рамках работы трансграничного резервата "Земля больших кошек" начали идентифицировать "общих" дальневосточных леопардов, чтобы установить численность мировой популяции этого вида, сообщил РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Россия и Китай в 2024 году приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк тигра и леопарда.

"Ученые двух стран передали друг другу массивы фотографий с фотоловушек и приступили к идентификации особей, зафиксированных по обе стороны границы. Это позволит определить количество трансграничных животных, выделить резидентных особей каждой страны, оценить половозрастной состав, уточнить реальную общую численность мировой популяции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в КНР, по информации китайских ученых, обитает около 70 дальневосточных леопардов. Однако это единая трансграничная популяция, и арифметически складывать российские и китайские данные нельзя, так как животные свободно перемещаются через государственную границу. В нацпарке "Земля леопарда" обитает материнская популяция, и отсюда леопарды расселяются.

"Первые результаты совместной работы уже есть, уже выявлен ряд трансграничных леопардов с "двойным гражданством". Так, в ходе обмена данными выяснилось, что одним из трансграничных леопардов стал самец Leo 172M по имени Академик. Ему около шести лет. Другим таким леопардом стал Leo 216M, ему около пяти лет", - рассказал Бардюк.