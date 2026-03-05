Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай начали идентификацию "общих" дальневосточных леопардов - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 05.03.2026 (обновлено: 08:39 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/leopardy-2078645999.html
Россия и Китай начали идентификацию "общих" дальневосточных леопардов
Россия и Китай начали идентификацию "общих" дальневосточных леопардов - РИА Новости, 05.03.2026
Россия и Китай начали идентификацию "общих" дальневосточных леопардов
Ученые России и Китая в рамках работы трансграничного резервата "Земля больших кошек" начали идентифицировать "общих" дальневосточных леопардов, чтобы... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T08:16:00+03:00
2026-03-05T08:39:00+03:00
россия
китай
приморский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148651/10/1486511023_0:103:1500:947_1920x0_80_0_0_48b684ab162b35b3734c5e2b6e3c00c1.jpg
https://ria.ru/20260304/primore-2078394690.html
https://ria.ru/20251013/leopardy-2047871602.html
россия
китай
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148651/10/1486511023_51:0:1450:1049_1920x0_80_0_0_6d58c4e0265bec96bf8f137608bf293c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, приморский край, общество
Россия, Китай, Приморский край, Общество
Россия и Китай начали идентификацию "общих" дальневосточных леопардов

РИА Новости: в РФ и КНР начали идентифицировать общих дальневосточных леопардов

© РИА Новости / Виталий АньковДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Дальневосточный леопард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Ученые России и Китая в рамках работы трансграничного резервата "Земля больших кошек" начали идентифицировать "общих" дальневосточных леопардов, чтобы установить численность мировой популяции этого вида, сообщил РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Россия и Китай в 2024 году приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк тигра и леопарда.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии
4 марта, 10:45
"Ученые двух стран передали друг другу массивы фотографий с фотоловушек и приступили к идентификации особей, зафиксированных по обе стороны границы. Это позволит определить количество трансграничных животных, выделить резидентных особей каждой страны, оценить половозрастной состав, уточнить реальную общую численность мировой популяции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в КНР, по информации китайских ученых, обитает около 70 дальневосточных леопардов. Однако это единая трансграничная популяция, и арифметически складывать российские и китайские данные нельзя, так как животные свободно перемещаются через государственную границу. В нацпарке "Земля леопарда" обитает материнская популяция, и отсюда леопарды расселяются.
"Первые результаты совместной работы уже есть, уже выявлен ряд трансграничных леопардов с "двойным гражданством". Так, в ходе обмена данными выяснилось, что одним из трансграничных леопардов стал самец Leo 172M по имени Академик. Ему около шести лет. Другим таким леопардом стал Leo 216M, ему около пяти лет", - рассказал Бардюк.
Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.
В Уссурийский заповедник перевезли молодых леопардов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Из Хасанского округа в Уссурийский заповедник перевезли молодых леопардов
13 октября 2025, 04:21
 
РоссияКитайПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала