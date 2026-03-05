Рейтинг@Mail.ru
Спасатель рассказал, на какой лед можно выходить в марте
05.03.2026
Спасатель рассказал, на какой лед можно выходить в марте
Спасатель рассказал, на какой лед можно выходить в марте - РИА Новости, 05.03.2026
Спасатель рассказал, на какой лед можно выходить в марте
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее семи сантиметров, при этом лучше, если он будет голубого или синего цвета, рассказал РИА Новости главный РИА Новости, 05.03.2026
общество, россия
Общество, Россия
Спасатель рассказал, на какой лед можно выходить в марте

РИА Новости: безопасным для человека считается лед голубого или синего цвета

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЛед на озере
Лед на озере - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Лед на озере. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее семи сантиметров, при этом лучше, если он будет голубого или синего цвета, рассказал РИА Новости главный государственный инспектор по маломерным судам Ростовской области Вячеслав Каргин.
"Чтобы избежать трагедии, перед выходом на лед нужно проверять его толщину. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее семи сантиметров", - сказал собеседник агентства, добавив, что также лучше избегать белого льда, поскольку более крепкий лед имеет голубой или синий оттенок.
Кроме того, по его словам, в целях безопасности не стоит выходить на лед в одиночку, ночью или пьяным. "Тем более нельзя одних оставлять на замерзших водоемах детей", - добавил Каргин.
Он отметил, что весной, во время потепления, выход на лед становится еще более опасным. "Особенно быстро лед тает в местах быстрого течения, ключей, а также там, где есть заросли растительности и сооружения", - рассказал собеседник.
Он предупредил, что обращать внимание стоит также на непредсказуемый лед под снегом и его хрупкость возле берега.
Общество
 
 
