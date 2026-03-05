Рейтинг@Mail.ru
17:13 05.03.2026 (обновлено: 17:21 05.03.2026)
Суд увеличил до семи лет заочный срок телеведущей Лазаревой*
Мировой судья в Москве заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам колонии, признав ее виновной в уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 05.03.2026
происшествия, татьяна лазарева, россия, москва, московский городской суд
Происшествия, Татьяна Лазарева, Россия, Москва, Московский городской суд
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Мировой судья в Москве заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам колонии, признав ее виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости участник процесса.
"С учетом приговора военного суда Лазаревой* назначили 7 лет лишения свободы заочно", — сказал собеседник.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента
4 марта, 05:03
Также ей запрещено заниматься администрированием сайтов на 4 года.
Дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рассматривалось повторно. Ранее Мосгорсуд отменил приговор Лазаревой (тоже 7-летний срок), поскольку, согласно законодательству, уголовные дела по статье 330.1 УК РФ должны рассматривать мировые судьи, а не районные суды.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, телеведущая в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Объявлена в международный розыск, внесена в перечень террористов и экстремистов.
Виктор Блажеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ректор МГЮА объяснил, почему в реестре иноагентов появляются блогеры
4 марта, 00:01
 
ПроисшествияТатьяна ЛазареваРоссияМоскваМосковский городской суд
 
 
