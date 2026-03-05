https://ria.ru/20260305/lazareva-2078812594.html
Суд увеличил до семи лет заочный срок телеведущей Лазаревой*
Мировой судья в Москве заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам колонии, признав ее виновной в уклонении от исполнения обязанностей...
2026-03-05T17:13:00+03:00
2026-03-05T17:13:00+03:00
2026-03-05T17:21:00+03:00
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Мировой судья в Москве заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам колонии, признав ее виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости участник процесса.
"С учетом приговора военного суда Лазаревой
* назначили 7 лет лишения свободы заочно", — сказал собеседник.
Также ей запрещено заниматься администрированием сайтов на 4 года.
Дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рассматривалось повторно. Ранее Мосгорсуд
отменил приговор Лазаревой (тоже 7-летний срок), поскольку, согласно законодательству, уголовные дела по статье 330.1 УК РФ
должны рассматривать мировые судьи, а не районные суды.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, телеведущая в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Объявлена в международный розыск, внесена в перечень террористов и экстремистов.