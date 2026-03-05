Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ замалчивает уничтожение объектов в Иране, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
15:30 05.03.2026
МАГАТЭ замалчивает уничтожение объектов в Иране, заявил Лавров
МАГАТЭ переписывает историю, замалчивая уничтожение подконтрольных агентству объектов в Иране, которые США разбомбили в июне, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
иран
россия
сергей лавров
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Россия, Сергей Лавров, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МАГАТЭ замалчивает уничтожение объектов в Иране, заявил Лавров

Лавров: МАГАТЭ переписывает историю, игнорируя уничтожение объектов в Иране

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МАГАТЭ переписывает историю, замалчивая уничтожение подконтрольных агентству объектов в Иране, которые США разбомбили в июне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"МАГАТЭ настаивает получить доступ на те объекты ядерной программы, которые разбомбили Соединенные Штаты в июне. Вот они до недавнего времени настаивали на этом. Иран, да и мы, собственно, поинтересовались у агентства, а вот ведь эти объекты, они находятся под контролем МАГАТЭ, под гарантиями МАГАТЭ. И они (США - ред.) их разбомбили, что категорически запрещено. Не может ли МАГАТЭ высказать свою точку зрения в отношении этого противоправного акта? Не получилось", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров прокомментировал войну США и Израиля против Ирана
Вчера, 15:08
Он отметил, что тем самым отменяется история.
"Объекты неприкосновенные по всем правилам, поскольку находятся под контролем МАГАТЭ, разбомбили, а МАГАТЭ молчит и говорит, а можно я пойду посмотрю, что там осталось, что там не осталось. Это непрофессиональный подход, это политизированный подход. Но я к тому, что сейчас, когда МАГАТЭ очередные доклады распространяла, тоже пытаются отменить историю. И та новая агрессия, которую сейчас мы наблюдаем, она тоже из той же оперы", - подчеркнул Лавров.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже".
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 14:47
 
