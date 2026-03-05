МАГАТЭ замалчивает уничтожение объектов в Иране, заявил Лавров

"Объекты неприкосновенные по всем правилам, поскольку находятся под контролем МАГАТЭ, разбомбили, а МАГАТЭ молчит и говорит, а можно я пойду посмотрю, что там осталось, что там не осталось. Это непрофессиональный подход, это политизированный подход. Но я к тому, что сейчас, когда МАГАТЭ очередные доклады распространяла, тоже пытаются отменить историю. И та новая агрессия, которую сейчас мы наблюдаем, она тоже из той же оперы", - подчеркнул Лавров.