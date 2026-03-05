https://ria.ru/20260305/lavrov-2078770592.html
МАГАТЭ замалчивает уничтожение объектов в Иране, заявил Лавров
МАГАТЭ замалчивает уничтожение объектов в Иране, заявил Лавров
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МАГАТЭ переписывает историю, замалчивая уничтожение подконтрольных агентству объектов в Иране, которые США разбомбили в июне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"МАГАТЭ
настаивает получить доступ на те объекты ядерной программы, которые разбомбили Соединенные Штаты в июне. Вот они до недавнего времени настаивали на этом. Иран
, да и мы, собственно, поинтересовались у агентства, а вот ведь эти объекты, они находятся под контролем МАГАТЭ, под гарантиями МАГАТЭ. И они (США
- ред.) их разбомбили, что категорически запрещено. Не может ли МАГАТЭ высказать свою точку зрения в отношении этого противоправного акта? Не получилось", - сказал Лавров
в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины
.
Он отметил, что тем самым отменяется история.
"Объекты неприкосновенные по всем правилам, поскольку находятся под контролем МАГАТЭ, разбомбили, а МАГАТЭ молчит и говорит, а можно я пойду посмотрю, что там осталось, что там не осталось. Это непрофессиональный подход, это политизированный подход. Но я к тому, что сейчас, когда МАГАТЭ очередные доклады распространяла, тоже пытаются отменить историю. И та новая агрессия, которую сейчас мы наблюдаем, она тоже из той же оперы", - подчеркнул Лавров.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже".