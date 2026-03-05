https://ria.ru/20260305/lavrov-2078762002.html
Лавров прокомментировал войну США и Израиля против Ирана
Лавров прокомментировал войну США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров прокомментировал войну США и Израиля против Ирана
Россия надеется, что война США и Израиля против Ирана не подорвет основы принципов нераспространения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:08:00+03:00
2026-03-05T15:08:00+03:00
2026-03-05T15:08:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078472483_77:0:1024:533_1920x0_80_0_0_8f7675f446a62c6efb9cef9a8dd109a4.jpg
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078684427.html
россия
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078472483_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_dfa93d0f174cedc8d65a95bbfd6c4663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, сша, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, США, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров прокомментировал войну США и Израиля против Ирана
Лавров: РФ надеется, что война против Ирана не подорвет принципы по ЯО