Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078752903.html
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине заявил о наличии определенного продвижения по гуманитарным... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:47:00+03:00
2026-03-05T14:47:00+03:00
в мире
украина
россия
абу-даби
сергей лавров
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_381:437:3071:1950_1920x0_80_0_0_5b918713b7ff5b70cd1011ab16620335.jpg
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078714623.html
украина
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_603:327:2898:2048_1920x0_80_0_0_f8f65234406976c1f70fa480e0772040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, абу-даби, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Абу-Даби, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Лавров: в переговорах по Украине есть продвижение по гуманитарным вопросам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине заявил о наличии определенного продвижения по гуманитарным вопросам и выработке понимания механизма мониторинга за эвентуальными договоренностями.
"Определенные продвижения есть по итогам переговоров, которые состоялись в Абу-Даби и Женеве. Есть продвижения, в очередной раз, по гуманитарным вопросам, обмен пленными. Обмен телами и есть, как я понимаю, продвижение в том, что касается выработки общего понимания механизма, который будет обеспечивать мониторинг за эвентуальными договорённостями", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Выступление Лаврова на заседании посольского круглого стола - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Вчера, 12:53
 
В миреУкраинаРоссияАбу-ДабиСергей ЛавровМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала