Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине заявил о наличии определенного продвижения по гуманитарным вопросам и выработке понимания механизма мониторинга за эвентуальными договоренностями.