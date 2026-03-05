https://ria.ru/20260305/lavrov-2078752903.html
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине заявил о наличии определенного продвижения по гуманитарным... РИА Новости, 05.03.2026
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Лавров: в переговорах по Украине есть продвижение по гуманитарным вопросам