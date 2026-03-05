https://ria.ru/20260305/lavrov-2078718948.html
Цели СВО будут достигнуты, заявил Лавров
Цели СВО будут достигнуты, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
Цели СВО будут достигнуты, заявил Лавров
Цели СВО будут достигнуты - предпочтительно переговорами, но если нет, то другими способами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
