Цели СВО будут достигнуты, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 05.03.2026
Цели СВО будут достигнуты, заявил Лавров
Цели СВО будут достигнуты - предпочтительно переговорами, но если нет, то другими способами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров
Цели СВО будут достигнуты, заявил Лавров

Лавров: Россия достигнет целей спецоперации

© РИА Новости / МИД РФ
Сергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Цели СВО будут достигнуты - предпочтительно переговорами, но если нет, то другими способами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим просто, помимо тех целей, которые президент Путин поставил в украинской ситуации и которые будут безусловно достигнуты, предпочтительно переговорами, но если не переговорами, то другими способами", - сказал Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сложно говорить о перспективах переговоров по Украине, заявил Лавров
Вчера, 12:37
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
