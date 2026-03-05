https://ria.ru/20260305/lavrov-2078714623.html
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но наблюдает, что они иногда являются прикрытием для недружественных действий. РИА Новости, 05.03.2026
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Лавров: Переговоры по Украине используются как прикрытие недружественных шагов