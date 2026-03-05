Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 05.03.2026 (обновлено: 14:30 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078714623.html
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но наблюдает, что они иногда являются прикрытием для недружественных действий. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:53:00+03:00
2026-03-05T14:30:00+03:00
в мире
украина
москва
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078662764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6cc1dec958e8b7d6adcdf80ebed7f4f.jpg
https://ria.ru/20260305/peregovory-2078688969.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Лаврова на заседании посольского круглого стола
Выступление Лаврова на заседании посольского круглого стола
2026-03-05T12:53
true
PT95M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078662764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1637814aae1b767bf1c31eb3888a6e52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Москва, Россия, Сергей Лавров
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

Лавров: Переговоры по Украине используются как прикрытие недружественных шагов

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но наблюдает, что они иногда являются прикрытием для недружественных действий.
"К переговорам мы готовы. Но, повторю еще раз, наблюдаем, как переговоры очень часто становятся прикрытием для не вполне дружественных действий. Ну, собственно, мы видим, как США продолжают предоставлять и разведывательные данные украинскому режиму, продолжают продавать оружие европейцам, чтобы те затем за свой счет передавали его киевскому режиму", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров назвал точку отсчета для России в переговорах с США по Украине
Вчера, 11:37
 
В миреУкраинаМоскваРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала