Лавров: США и Израиль своими действиями стимулируют гонку вооружений
12:47 05.03.2026 (обновлено: 12:50 05.03.2026)
Лавров: США и Израиль своими действиями стимулируют гонку вооружений
Лавров: США и Израиль своими действиями стимулируют гонку вооружений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль, провозгласив целью лишить Иран ядерного оружия, могут спровоцировать гонку ядерных... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров: США и Израиль своими действиями стимулируют гонку вооружений

Лавров: цель "лишить Иран ЯО" может стимулировать гонку ядерных вооружений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль, провозгласив целью лишить Иран ядерного оружия, могут спровоцировать гонку ядерных вооружений.
"Провозглашая цель лишить Иран ядерного оружия, США и Израиль могут стимулировать гонку ядерных вооружений, потому что все больше и больше примеров, доказывающих, что если у тебя ядерного оружия нет, то с тобой можно обходиться, как угодно", - отметил глава МИД в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США и Израиль стараются внести раскол в исламский мир, заявил МИД
Вчера, 12:08
 
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
