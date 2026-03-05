https://ria.ru/20260305/lavrov-2078712624.html
Лавров: США и Израиль своими действиями стимулируют гонку вооружений
Лавров: США и Израиль своими действиями стимулируют гонку вооружений - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров: США и Израиль своими действиями стимулируют гонку вооружений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль, провозгласив целью лишить Иран ядерного оружия, могут спровоцировать гонку ядерных... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:47:00+03:00
2026-03-05T12:47:00+03:00
2026-03-05T12:50:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20260305/mid-2078700495.html
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров: США и Израиль своими действиями стимулируют гонку вооружений
Лавров: цель "лишить Иран ЯО" может стимулировать гонку ядерных вооружений