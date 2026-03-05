Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет остановить кризис на Ближнем Востоке, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
12:12 05.03.2026 (обновлено: 12:21 05.03.2026)
Россия хочет остановить кризис на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ хочет остановить кризис на Ближнем Востоке, но для этого странам нужно действовать сообща. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, россия, ближний восток, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Ближний Восток, Украина, Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ хочет остановить кризис на Ближнем Востоке, но для этого странам нужно действовать сообща.
"Мы хотим это остановить, но давайте это вместе делать... Это можно сделать только сообща", - отметил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
Вчера, 11:20
 
