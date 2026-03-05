Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 05.03.2026 (обновлено: 12:06 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078699005.html
Лавров оценил шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке
Лавров оценил шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров оценил шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке
Шанс, что кризис на Ближнем Востоке закончится осознанием неизбежности выхода на договоренности есть, но пока он мизерный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:05:00+03:00
2026-03-05T12:06:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, россия, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров оценил шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке

Лавров: шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке мизерный

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Шанс, что кризис на Ближнем Востоке закончится осознанием неизбежности выхода на договоренности есть, но пока он мизерный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть все-таки небольшой шанс, на то, что это (кризис в регионе Ближнего Востока - ред.) завершится осознанием бессмысленности таких авантюр в будущем и осознанием неизбежности выхода на договоренности, которые будут устойчивые, взаимоуважительные, которые будут основываться на принципах неделимости, безопасности, шанс есть всегда. Пока он мизерный", - сказал министр, выступая на посольском круглом столе по украинскому урегулированию
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреБлижний ВостокРоссияСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала