Лавров оценил шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке
Лавров оценил шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров оценил шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке
Шанс, что кризис на Ближнем Востоке закончится осознанием неизбежности выхода на договоренности есть, но пока он мизерный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
