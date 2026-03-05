https://ria.ru/20260305/lavrov-2078693042.html
Действия Ирана осуждаются, при этом атаки США игнорируются, указал Лавров
Действия Ирана осуждаются, при этом атаки США игнорируются, указал Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
Действия Ирана осуждаются, при этом атаки США игнорируются, указал Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Ирана осуждаются, при этом атаки США полностью игнорируются. РИА Новости, 05.03.2026
Действия Ирана осуждаются, при этом атаки США игнорируются, указал Лавров
Лавров: действия Ирана осуждаются, при этом атаки США полностью игнорируются