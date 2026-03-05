Рейтинг@Mail.ru
США хотят добить иранский режим, заявил Лавров
11:48 05.03.2026 (обновлено: 12:03 05.03.2026)
США хотят добить иранский режим, заявил Лавров
США хотят "добить" иранский режим, который, по их мнению, не имеет права на существование, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
сергей лавров
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США хотят "добить" иранский режим, который, по их мнению, не имеет права на существование, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас хотите резолюцию в Совете безопасности ООН внести вот в том духе... осудить агрессию Ирана. Не говоря ни единого слова про действия США... Я уверен, что американцы, конечно, ухватятся за эту инициативу. Она полностью отвечает их логике, которая заключается в том, что надо добить этот (иранский - ред.) режим, режим, который не имеет права на существование", - сказал он, выступая на 11-м посольском круглом столе "Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
Вчера, 11:20
 
