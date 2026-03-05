США хотят добить иранский режим, заявил Лавров

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США хотят "добить" иранский режим, который, по их мнению, не имеет права на существование, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас хотите резолюцию в Совете безопасности ООН внести вот в том духе... осудить агрессию Ирана. Не говоря ни единого слова про действия США... Я уверен, что американцы, конечно, ухватятся за эту инициативу. Она полностью отвечает их логике, которая заключается в том, что надо добить этот (иранский - ред.) режим, режим, который не имеет права на существование", - сказал он, выступая на 11-м посольском круглом столе "Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.