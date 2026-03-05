Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал выступить общим фронтом против войны на Ближнем Востоке
11:48 05.03.2026 (обновлено: 11:58 05.03.2026)
Лавров призвал выступить общим фронтом против войны на Ближнем Востоке
Лавров призвал выступить общим фронтом против войны на Ближнем Востоке
Лавров призвал выступить общим фронтом против войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия солидарна со всеми странами Залива, которые страдают от военного конфликта США и Израиля против Ирана, и призывает выступить общим фронтом против войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы солидарны со всеми странами Залива, которые страдают от происходящего, мы призываем выступить единым фронтом за прекращение всей этой войны", - сказал министр, выступая на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
