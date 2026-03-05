Лавров призвал выступить общим фронтом против войны на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия солидарна со всеми странами Залива, которые страдают от военного конфликта США и Израиля против Ирана, и призывает выступить общим фронтом против войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы солидарны со всеми странами Залива, которые страдают от происходящего, мы призываем выступить единым фронтом за прекращение всей этой войны", - сказал министр, выступая на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.