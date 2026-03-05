https://ria.ru/20260305/lavrov-2078692718.html
Лавров призвал выступить общим фронтом против войны на Ближнем Востоке
Лавров призвал выступить общим фронтом против войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров призвал выступить общим фронтом против войны на Ближнем Востоке
Россия солидарна со всеми странами Залива, которые страдают от военного конфликта США и Израиля против Ирана, и призывает выступить общим фронтом против войны,... РИА Новости, 05.03.2026
Лавров призвал выступить общим фронтом против войны на Ближнем Востоке
Лавров: РФ солидарна со странами Персидского залива, страдающими от конфликта
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия солидарна со всеми странами Залива, которые страдают от военного конфликта США и Израиля против Ирана, и призывает выступить общим фронтом против войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы солидарны со всеми странами Залива, которые страдают от происходящего, мы призываем выступить единым фронтом за прекращение всей этой войны", - сказал министр, выступая на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
