https://ria.ru/20260305/lavrov-2078689610.html
Киев не пытается скрыть след в атаке на "Арктик Метагаз", заявил Лавров
Киев не пытается скрыть след в атаке на "Арктик Метагаз", заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
Киев не пытается скрыть след в атаке на "Арктик Метагаз", заявил Лавров
Украинский след даже не пытаются скрыть в атаке на российский газовоз "Арктик Метагаз", который следовал абсолютно легально по своему курсу, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:39:00+03:00
2026-03-05T11:39:00+03:00
2026-03-05T11:44:00+03:00
сергей лавров
россия
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078410512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6949d5ce4c316c8b6365783f1837cb98.jpg
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078590077.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078410512_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a6c801904306206383298fe15a28c328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, украина, киев
Сергей Лавров, Россия, Украина, Киев
Киев не пытается скрыть след в атаке на "Арктик Метагаз", заявил Лавров
Лавров: украинский след даже не пытаются скрыть в атаке на "Арктик Метагаз"