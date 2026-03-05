Рейтинг@Mail.ru
Киев не пытается скрыть след в атаке на "Арктик Метагаз", заявил Лавров
11:39 05.03.2026 (обновлено: 11:44 05.03.2026)
Киев не пытается скрыть след в атаке на "Арктик Метагаз", заявил Лавров
Украинский след даже не пытаются скрыть в атаке на российский газовоз "Арктик Метагаз", который следовал абсолютно легально по своему курсу, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 05.03.2026
сергей лавров, россия, украина, киев
Сергей Лавров, Россия, Украина, Киев
© СоцсетиРоссийский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Соцсети
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский след даже не пытаются скрыть в атаке на российский газовоз "Арктик Метагаз", который следовал абсолютно легально по своему курсу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский газовоз был атакован во вторник в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ.
"Много примеров, которые характеризуют террористическую сущность киевского режима... С берегов Ливии уничтожили абсолютно легально следовавший своим курсом газовоз ("Арктик" - ред.) "Метагаз", и украинский след, ну, по большому счету, они его даже не скрывают", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Пострадавших россиян с газовоза доставили в больницу, сообщили в посольстве
