Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"
Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Украины подорвать газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". РИА Новости, 05.03.2026
украина
россия
Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"
