11:34 05.03.2026 (обновлено: 11:47 05.03.2026)
Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Украины подорвать газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". РИА Новости, 05.03.2026
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Украины подорвать газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".
"Здесь много примеров, которые характеризуют террористическую сущность киевского режима дополнительно, которые показывают, что кроме физического подрыва инфраструктурных объектов, обеспечивающих нормальное функционирование мировой экономики, так, как это было сделано с "Северными потоками". Как планируется, президент (РФ Владимир Путин - ред.) вчера об этом говорил еще раз - (Украина собирается - ред.) подорвать "Турецкий поток", "Голубой поток", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Посольство в Анкаре заявило о попытках диверсий на "Турецком потоке"
2 марта, 00:14
 
