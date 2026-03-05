Рейтинг@Mail.ru
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
17:58 05.03.2026
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака Lada Parus для продажи автомобилей и запчастей к ним
2026
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака Lada Parus для продажи автомобилей и запчастей к ним, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в феврале 2025 года, а в феврале 2026 года ведомство решило зарегистрировать соответствующий товарный знак.
Теперь в России под брендом Lada Parus могут появиться автомобили, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением. Кроме того, предполагается ремонт и техническое обслуживание автомобилей.
