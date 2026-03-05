https://ria.ru/20260305/kuveyt-2078635028.html
МВД Кувейта опровергло сообщения об инциденте с танкером
МВД Кувейта опровергло сообщения об инциденте с танкером - РИА Новости, 05.03.2026
МВД Кувейта опровергло сообщения об инциденте с танкером
Инцидент с танкером, о котором сообщало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), произошел за пределами территориальных вод Кувейта,... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
