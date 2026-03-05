Рейтинг@Mail.ru
МВД Кувейта опровергло сообщения об инциденте с танкером
04:54 05.03.2026
МВД Кувейта опровергло сообщения об инциденте с танкером
МВД Кувейта опровергло сообщения об инциденте с танкером
в мире, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
МВД Кувейта опровергло сообщения об инциденте с танкером

МВД Кувейта: взрыв на танкере произошел за пределами территориальных вод страны

© РИА Новости / А. Игнатов | Перейти в медиабанкВид на город Эль-Кувейт
Вид на город Эль-Кувейт - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / А. Игнатов
Перейти в медиабанк
Вид на город Эль-Кувейт. Архивное фото
КАИР, 5 мар – РИА Новости. Инцидент с танкером, о котором сообщало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), произошел за пределами территориальных вод Кувейта, сообщило кувейтское министерство внутренних дел.
Ранее UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта, началась утечка нефти, судно набирает воду, пострадавших нет, передавало агентство Рейтер.
"Министерство опровергает сообщения в СМИ и соцсетях об инциденте у порта Мубарак-эль-Кабир. Министерство подчеркивает, что сообщения неверны, упомянутый инцидент произошел за пределами территориальных вод Кувейта – не менее чем в 60 километрах от порта Мубарак-эль-Кабир", - говорится в заявлении МВД Кувейта.
Флаг Кувейта - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кувейт заявил об отражении ракетной атаки в своем воздушном пространстве
4 марта, 12:10
 
В миреКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
