UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта и утечке нефти
UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта и утечке нефти - РИА Новости, 05.03.2026
UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта и утечке нефти
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта, началась утечка нефти, судно набирает воду,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:22:00+03:00
2026-03-05T03:22:00+03:00
2026-03-05T11:03:00+03:00
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
в мире, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Reuters: на танкере у берегов Кувейта прогремел взрыв, началась утечка нефти