03:22 05.03.2026 (обновлено: 11:03 05.03.2026)
UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта и утечке нефти
UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта и утечке нефти
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта и утечке нефти

Reuters: на танкере у берегов Кувейта прогремел взрыв, началась утечка нефти

© UKMTOСообщение UKMTO о взрыве на танкере у берегов Кувейта
Сообщение UKMTO о взрыве на танкере у берегов Кувейта - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© UKMTO
Сообщение UKMTO о взрыве на танкере у берегов Кувейта
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта, началась утечка нефти, судно набирает воду, пострадавших нет, передает агентство Reuters.
"Капитан танкера, стоявшего на якоре, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район... Было отмечено попадание нефти в воду из грузового резервуара, что потенциально может нанести вред окружающей среде, при этом судно начало набирать воду. Никто из членов экипажа не пострадал", - пишет агентство.
Отмечается, что инцидент произошел в 30 морских милях (около 55 километрах – ред.) к юго-востоку от города Мубарак-эль-Кабир в Кувейте.
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран нанес удары по десяти судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив
4 марта, 19:42
 
