UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта и утечке нефти

"Капитан танкера, стоявшего на якоре, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район... Было отмечено попадание нефти в воду из грузового резервуара, что потенциально может нанести вред окружающей среде, при этом судно начало набирать воду. Никто из членов экипажа не пострадал", - пишет агентство.