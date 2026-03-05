https://ria.ru/20260305/kurdistan-2078624914.html
Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана
Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана
Иракский Курдистан не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке, заявил глава автономного региона Нечирван Барзани. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:25:00+03:00
2026-03-05T02:25:00+03:00
2026-03-05T02:27:00+03:00
Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана
Барзани: Иракский Курдистан не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке