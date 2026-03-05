Рейтинг@Mail.ru
Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
02:25 05.03.2026 (обновлено: 02:27 05.03.2026)
Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана
Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана
Иракский Курдистан не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке, заявил глава автономного региона Нечирван Барзани. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
иракский курдистан
ближний восток
нечирван барзани
аббас аракчи
иран
иракский курдистан
ближний восток
в мире, иран, иракский курдистан, ближний восток, нечирван барзани, аббас аракчи
В мире, Иран, Иракский Курдистан, Ближний Восток, Нечирван Барзани, Аббас Аракчи
Глава Иракского Курдистана высказался об участии в конфликте против Ирана

Барзани: Иракский Курдистан не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПремьер-министр Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани
Премьер-министр Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани. Архивное фото
КАИР, 5 мар – РИА Новости. Иракский Курдистан не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке, заявил глава автономного региона Нечирван Барзани.
"Регион (Иракский Курдистан – ред.) не будет стороной конфликтов и останется, как всегда, фактором мира", - приводит телеканал Rudaw слова Барзани в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Иракском Курдистане опровергли сообщения о наступлении курдов на Иран
В миреИранИракский КурдистанБлижний ВостокНечирван БарзаниАббас Аракчи
 
 
