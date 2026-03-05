https://ria.ru/20260305/kuban-2078666770.html
На Кубани заключенный пытался склонить других осужденных к госизмене
На Кубани заключенный пытался склонить других осужденных к госизмене - РИА Новости, 05.03.2026
На Кубани заключенный пытался склонить других осужденных к госизмене
В Краснодарском крае заключенный подталкивал других осужденных к госизмене в пользу Украины, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН. РИА Новости, 05.03.2026
На Кубани заключенный пытался склонить других осужденных к госизмене
ФСИН: на Кубани заключенный склонял осужденных уйти на СВО, чтобы перейти в ВСУ