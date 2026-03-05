На Кубани заключенный пытался склонить других осужденных к госизмене

«

"Установлен фигурант, который склонял других осужденных заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыть в зону СВО, чтобы перейти на сторону противника с целью вступления в запрещенную в России украинскую террористическую организацию", — рассказали в ведомстве.