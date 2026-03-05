Рейтинг@Mail.ru
На Кубани заключенный пытался склонить других осужденных к госизмене - РИА Новости, 05.03.2026
10:18 05.03.2026 (обновлено: 11:06 05.03.2026)
На Кубани заключенный пытался склонить других осужденных к госизмене
На Кубани заключенный пытался склонить других осужденных к госизмене
На Кубани заключенный пытался склонить других осужденных к госизмене

ФСИН: на Кубани заключенный склонял осужденных уйти на СВО, чтобы перейти в ВСУ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Краснодарском крае заключенный подталкивал других осужденных к госизмене в пользу Украины, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.
"Установлен фигурант, который склонял других осужденных заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыть в зону СВО, чтобы перейти на сторону противника с целью вступления в запрещенную в России украинскую террористическую организацию", — рассказали в ведомстве.
По данным ФСБ, вербовщик призывал одного из сокамерников отправиться на фронт, убить высокопоставленного российского военного, а затем перейти на сторону противника.
Как уточнила ФСИН, фигурант — гражданин России 1958 года рождения. На него завели уголовные дела о госизмене и содействии терроризму. Ему грозит пожизненный срок.
