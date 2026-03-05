https://ria.ru/20260305/ksir-2078869431.html
В Иране заявили, что техника КСИР не пострадала при ударах США
В Иране заявили, что техника КСИР не пострадала при ударах США - РИА Новости, 05.03.2026
В Иране заявили, что техника КСИР не пострадала при ударах США
Инфраструктура и техника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не повреждена в результате ударов США, заявил высокопоставленный иранский источник...
2026-03-05T22:21:00+03:00
2026-03-05T22:21:00+03:00
2026-03-05T22:29:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
вашингтон (штат)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078860042.html
иран
сша
вашингтон (штат)
военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша, вашингтон (штат), в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США, Вашингтон (штат), В мире
В Иране заявили, что техника КСИР не пострадала при ударах США
