В Иране заявили, что техника КСИР не пострадала при ударах США
22:21 05.03.2026
В Иране заявили, что техника КСИР не пострадала при ударах США
Инфраструктура и техника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не повреждена в результате ударов США, заявил высокопоставленный иранский источник... РИА Новости, 05.03.2026
В Иране заявили, что техника КСИР не пострадала при ударах США

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 мар - РИА Новости. Инфраструктура и техника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не повреждена в результате ударов США, заявил высокопоставленный иранский источник катарскому телеканалу Al Jazeera.
"Вопреки утверждениям Вашингтона инфраструктура, оружие и техника КСИР не пострадали после ударов США", - сообщил источник.
Он также отметил, что Иран не ищет выходов из сложившейся ситуации и намерен перекрыть выходы из нее для врагов.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не просит прекращения огня, заявил Аракчи
Вчера, 20:55
 
