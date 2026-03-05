Рейтинг@Mail.ru
Иран не пропустит суда США, Израиля и ЕС через Ормузский пролив - РИА Новости, 05.03.2026
10:22 05.03.2026
Иран не пропустит суда США, Израиля и ЕС через Ормузский пролив
Ормузский пролив находится под контролем Ирана, исламская республика не пропустит через него суда США, Израиля и европейских стран, сообщает служба Корпуса...
2026
Иран не пропустит суда США, Израиля и ЕС через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Ормузский пролив находится под контролем Ирана, исламская республика не пропустит через него суда США, Израиля и европейских стран, сообщает служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) по связям с общественностью.
"Мы уже сообщали, что все должны подчиниться тому, что военные, торговые и прочие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и теми, кто их поддерживает, не получат разрешение на передвижение, а в случае обнаружения непременно будут атакованы", - говорится в сообщении министерства, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран нанес удары по десяти судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив
