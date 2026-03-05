КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому танкеру в Персидском заливе, сообщил КСИР.
«
"Танкер был поражен сегодня утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР, и сейчас (судно. — Прим. ред.) горит", — привела его заявление гостелерадиокомпания IRIB.
После начала операции США и Израиля иранская армия регулярно атакует их морские объекты. Накануне ВМС КСИР заявили, что поразили американский эсминец в Индийском океане.
Иран предупредил, что Ормузский пролив находится под его контролем, исламская республика не пропустит через него торговые суда из Штатов, Израиля и европейских стран.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американские ВМС начнут сопровождать танкеры. Также он поручил застраховать всю морскую торговлю в Персидском заливе.
В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.