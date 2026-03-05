КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе

"Танкер был поражен сегодня утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР, и сейчас (судно. — Прим. ред.) горит", — привела его заявление гостелерадиокомпания IRIB .

Иран предупредил, что Ормузский пролив находится под его контролем, исламская республика не пропустит через него торговые суда из Штатов, Израиля и европейских стран.