КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе - РИА Новости, 05.03.2026
10:19 05.03.2026 (обновлено: 15:20 05.03.2026)
КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе
Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому танкеру в Персидском заливе, сообщил КСИР. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:19:00+03:00
2026-03-05T15:20:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
владимир путин
израиль
сша
дональд трамп
в мире, иран, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин, израиль, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин, Израиль, США, Дональд Трамп
КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе

КСИР: Иран поразил танкер США в северной части Персидского залива

© Фото : соцсетиПоследствия атаки на танкер в Персидском заливе
Последствия атаки на танкер в Персидском заливе
ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому танкеру в Персидском заливе, сообщил КСИР.
«

"Танкер был поражен сегодня утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР, и сейчас (судно. — Прим. ред.) горит", — привела его заявление гостелерадиокомпания IRIB.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Между обогащением и крахом: определена роковая цена на нефть
Вчера, 08:00
После начала операции США и Израиля иранская армия регулярно атакует их морские объекты. Накануне ВМС КСИР заявили, что поразили американский эсминец в Индийском океане.
Иран предупредил, что Ормузский пролив находится под его контролем, исламская республика не пропустит через него торговые суда из Штатов, Израиля и европейских стран.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американские ВМС начнут сопровождать танкеры. Также он поручил застраховать всю морскую торговлю в Персидском заливе.
В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
