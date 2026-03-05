Рейтинг@Mail.ru
В Италии заявили, что отправят корабли к Кипру, вслед за другими странами
17:06 05.03.2026
В Италии заявили, что отправят корабли к Кипру, вслед за другими странами
В Италии заявили, что отправят корабли к Кипру, вслед за другими странами - РИА Новости, 05.03.2026
В Италии заявили, что отправят корабли к Кипру, вслед за другими странами
Италия вслед за другими европейскими странами направит корабли в район Кипра для его защиты из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава итальянского... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:06:00+03:00
2026-03-05T17:06:00+03:00
в мире
ближний восток
италия
гуидо крозетто
кипр
нато
ближний восток
италия
кипр
в мире, ближний восток, италия, гуидо крозетто, кипр, нато
В мире, Ближний Восток, Италия, Гуидо Крозетто, Кипр, НАТО
В Италии заявили, что отправят корабли к Кипру, вслед за другими странами

Крозетто: Италия отправит корабли для защиты Кипра вслед за другими странами

РИМ, 5 мар - РИА Новости. Италия вслед за другими европейскими странами направит корабли в район Кипра для его защиты из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто.
"Вместе с Испанией, Францией и Польшей в ближайшие дни мы направим военно-морские силы для защиты Кипра", - заявил он, выступая в Палате депутатов итальянского парламента.
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ
4 марта, 21:24
Крозетто сослался на статью устава НАТО, которая предусматривает вмешательство стран в защиту пострадавшего союзника "с оказанием помощи и содействия всеми имеющимися в их распоряжении средствами"
"Нам необходимо пересмотреть наши ресурсы в регионе и отреагировать на потребности дружественных стран, нуждающихся в помощи. Мы намерены развернуть на Ближнем Востоке многосоставное подразделение, включающее системы противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил министр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Макрон договорился о координации развертывания сил на Кипре, пишут СМИ
Вчера, 15:45
 
В миреБлижний ВостокИталияГуидо КрозеттоКипрНАТО
 
 
