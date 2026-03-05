https://ria.ru/20260305/krozetto-2078810575.html
В Италии заявили, что отправят корабли к Кипру, вслед за другими странами
В Италии заявили, что отправят корабли к Кипру, вслед за другими странами - РИА Новости, 05.03.2026
В Италии заявили, что отправят корабли к Кипру, вслед за другими странами
Италия вслед за другими европейскими странами направит корабли в район Кипра для его защиты из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава итальянского... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:06:00+03:00
в мире
ближний восток
италия
гуидо крозетто
кипр
нато
В Италии заявили, что отправят корабли к Кипру, вслед за другими странами
Крозетто: Италия отправит корабли для защиты Кипра вслед за другими странами