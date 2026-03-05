Рейтинг@Mail.ru
Каллас: кризис на Ближнем Востоке негативно влияет на помощь Украине - РИА Новости, 05.03.2026
15:34 05.03.2026
Каллас: кризис на Ближнем Востоке негативно влияет на помощь Украине
Каллас: кризис на Ближнем Востоке негативно влияет на помощь Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Каллас: кризис на Ближнем Востоке негативно влияет на помощь Украине
Кризис на Ближнем Востоке напрямую негативно влияет на военные поставки ЕС Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:34:00+03:00
2026-03-05T15:34:00+03:00
в мире
украина
россия
ближний восток
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
украина
россия
ближний восток
в мире, украина, россия, ближний восток, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Ближний Восток, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Каллас: кризис на Ближнем Востоке негативно влияет на помощь Украине

Каллас: кризис на Ближнем Востоке негативно влияет на поставки оружия Украине

© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Кризис на Ближнем Востоке напрямую негативно влияет на военные поставки ЕС Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Это (кризис на Ближнем Востоке) явно сказывается на… Украине, потому что оборонный потенциал, который необходим Украине, сейчас распространяется и на Ближний Восток", - сказала она перед началом виртуального совещания глав МИД стран ЕС и арабских стран Персидского залива.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Каллас заявила, что страны танкеров с российской нефтью сотрудничают с ЕС
4 марта, 23:25
"Существует также проблема цепочек поставок, цен на нефть, обеспечения возможностей, которые Украина может использовать, например, когда речь заходит о противовоздушной обороне", - добавила Каллас.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен
3 марта, 10:55
 
В миреУкраинаРоссияБлижний ВостокКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
