Каллас: кризис на Ближнем Востоке негативно влияет на помощь Украине

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Кризис на Ближнем Востоке напрямую негативно влияет на военные поставки ЕС Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Это (кризис на Ближнем Востоке) явно сказывается на… Украине, потому что оборонный потенциал, который необходим Украине, сейчас распространяется и на Ближний Восток", - сказала она перед началом виртуального совещания глав МИД стран ЕС и арабских стран Персидского залива.
"Существует также проблема цепочек поставок, цен на нефть, обеспечения возможностей, которые Украина может использовать, например, когда речь заходит о противовоздушной обороне", - добавила Каллас.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.