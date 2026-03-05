Рейтинг@Mail.ru
"Эра одинаковых лиц прошла". Косметологи обсудили тренды женской красоты
17:18 05.03.2026
"Эра одинаковых лиц прошла". Косметологи обсудили тренды женской красоты
"Эра одинаковых лиц прошла". Косметологи обсудили тренды женской красоты

МОСКВА, 5 мар РИА Новости. Отфильтрованная внешность и популярность инъекционных методик для достижения идеального лица остаются в прошлом — на смену приходит эра естественности и индивидуальности. Такое мнение выразила профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ЦГМА Управления делами Президента РФ, ведущий специалист Института пластической хирургии и косметологии Евгения Иконникова.
Выступая на XI заседании Дискуссионного клуба им. В.Г. Змазовой "Красота в женских руках!", который традиционно проходит накануне 8 марта в медиагруппе "Россия сегодня", эксперт сообщила, что косметология прошла путь от "социальной маски" к "индивидуальному проекту".
«
"До недавнего времени мы наблюдали типовые лица. Молодые девушки не всегда могли понять, что нужно именно им, не всегда умели подчеркнуть свою индивидуальность и национальные особенности. Но сейчас эра фотошопа, социальных сетей и одинаковых лиц начала постепенно проходить. Наступает эра естественности и индивидуальности", — отметила она, добавив, что в 2026 году эта тенденция продолжится.
По ее мнению, дух эпохи диктует не просто "моду на губы", а глубинный запрос не только к внешности, но и к внутреннему миру человека. При этом, как полагает специалист, в скульптурировании лица вырос запрос на естественность.
"Мы сегодня много говорим об искусстве. Если посмотреть с этой стороны, мы тоже своего рода скульпторы: мы не рисуем шаблон, мы подчеркиваем индивидуальную красоту, ведь нет двух одинаковых лиц, и это прекрасно", — отметила Иконникова, добавив, что женщины и сами ориентируются на эту тенденцию: они просят максимально деликатно сохранить свое лицо. Сейчас, по ее словам, так говорит буквально каждая пациентка.
С этим мнением согласилась и ведущий пластический хирург, член профильной комиссии Минздрава РФ по пластической хирургии Ксения Авдошенко. По ее словам, погоня за модными трендами "скулы как у Джоли" и "глаза как у Хадид" ушли в прошлое. "Максимальная натянутость "лишь бы не было морщин", принятие неестественного результата и готовность к длительному восстановительному периоду ушли в прошлое", — отметила она, подчеркнув, что тренд последних пяти лет — эффективное омоложение с сохранением максимально естественной внешности.
По мнению Авдошенко, сегодня в моде желание не измениться, а вернуть при помощи операции свое же лицо, но на 15-20 лет моложе, сохранив присущие лицу особенности, например, "мамины ямочки на щеках", "папин разрез глаз".
 
