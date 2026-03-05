https://ria.ru/20260305/kostyukov-2078759467.html
Костюков сообщил, что дата новых переговоров по Украине не определена
Пока ни дата, ни место проведения возможных новых переговоров по урегулированию украинского конфликта не определены, заявил глава ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь... РИА Новости, 05.03.2026
