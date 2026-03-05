Рейтинг@Mail.ru
Костюков сообщил, что дата новых переговоров по Украине не определена - РИА Новости, 05.03.2026
15:01 05.03.2026
Костюков сообщил, что дата новых переговоров по Украине не определена
Пока ни дата, ни место проведения возможных новых переговоров по урегулированию украинского конфликта не определены, заявил глава ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь...
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пока ни дата, ни место проведения возможных новых переговоров по урегулированию украинского конфликта не определены, заявил глава ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
"Пока ни даты, ни места нет", - сказал Костюков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
