Полет ракеты Kairos-3 в Японии завершился неудачей
Полет ракеты Kairos-3 в Японии завершился неудачей - РИА Новости, 05.03.2026
Полет ракеты Kairos-3 в Японии завершился неудачей
Запуск частной ракеты Kairos-3 компании Space One состоялся в четверг на космодроме в японской префектуре Вакаяма, однако ее полет был прерван с земли вскоре...
ТОКИО, 5 мар - РИА Новости.
Запуск частной ракеты Kairos-3 компании Space One состоялся в четверг на космодроме в японской префектуре Вакаяма, однако ее полет был прерван с земли вскоре после старта, сообщила компания на своей официальной странице в Х
.
“Было решено, что выполнение миссии будет затруднительным, и полёт был прерван. В настоящее время мы изучаем детали”, - уточнила компания.
Запуск с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма
несколько раз переносится из-за погодных условий.
Это была уже третья попытка запуска ракеты Kairos. Первый запуск в марте 2024 года состоялся после переноса даты, ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после взлета. Вторая попытка в декабре того же года закончилась самоуничтожением ракеты из-за технических проблем.
Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны.