Полет ракеты Kairos-3 в Японии завершился неудачей
06:08 05.03.2026 (обновлено: 06:24 05.03.2026)
Полет ракеты Kairos-3 в Японии завершился неудачей
Полет ракеты Kairos-3 в Японии завершился неудачей
Запуск частной ракеты Kairos-3 компании Space One состоялся в четверг на космодроме в японской префектуре Вакаяма, однако ее полет был прерван с земли вскоре... РИА Новости, 05.03.2026
Дарья Буймова
Новости
Полет ракеты Kairos-3 в Японии завершился неудачей

В Японии запуск частной ракеты Kairos-3 вновь закончился неудачей

ТОКИО, 5 мар - РИА Новости. Запуск частной ракеты Kairos-3 компании Space One состоялся в четверг на космодроме в японской префектуре Вакаяма, однако ее полет был прерван с земли вскоре после старта, сообщила компания на своей официальной странице в Х.
“Было решено, что выполнение миссии будет затруднительным, и полёт был прерван. В настоящее время мы изучаем детали”, - уточнила компания.
Ракета Ханбит-Нано - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" в космос завершился аномалией
23 декабря 2025, 05:24
Запуск с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма несколько раз переносится из-за погодных условий.
Это была уже третья попытка запуска ракеты Kairos. Первый запуск в марте 2024 года состоялся после переноса даты, ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после взлета. Вторая попытка в декабре того же года закончилась самоуничтожением ракеты из-за технических проблем.
Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны.
Запуск ракеты-носителя Spectrum в Норвегии завершился неудачей
30 марта 2025, 15:42
Запуск ракеты-носителя Spectrum в Норвегии завершился неудачей
30 марта 2025, 15:42
 
