В Конституции КНДР могут закрепить отказ от объединения, считает эксперт

СЕУЛ, 5 мар — РИА Новости. Верховное народное собрание КНДР после формирования его нового созыва может окончательно закрепить в Конституции отказ от политики объединения с Южной Кореей и продвигаемую Пхеньяном концепцию сосуществования "двух враждебных государств", поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник Института объединения Кореи Хон Мин.

По его словам, соответствующие положения могут быть включены в Основной закон страны после выборов депутатов Верховного народного собрания КНДР , назначенных на 15 марта.

"Возможна фиксация концепции "двух враждебных государств", установление государственной границы, а также отказ от понятий "единая нация" и "объединение", — считает Хон Мин.

Эксперт отметил, что выборы ВНС должны были пройти значительно раньше. Согласно Конституции КНДР, срок полномочий Верховного народного собрания составляет пять лет, поэтому выборы нового созыва должны были состояться еще в начале 2024 года. Однако полномочия нынешнего созыва были продлены более чем на два года, что, по мнению аналитика, может быть как раз связано с подготовкой масштабных решений, которые планируется закрепить в Конституции после принятия их на съезде Трудовой партии Кореи в феврале.

"Обычно выборы депутатов начинались в начале января, но в этот раз процесс запускается сразу после партийного съезда. Это указывает на то, что Верховное народное собрание должно юридически оформить решения съезда партии", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что в Конституции могут быть закреплены и другие важные положения, включая усиление статуса ядерного государства вплоть до объявления его "необратимым".

Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи в феврале провозгласил полный отказ от каких-то связей с Южной Кореей , в очередной раз подчеркнув принцип двух разных и враждебных друг другу государств.