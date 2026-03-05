https://ria.ru/20260305/kor-2078632371.html
В университете в Хабаровске выявили случай заболевания корью
У одного из студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) выявили корь, из-за чего в вузе ввели масочный режим, сообщает университет. РИА Новости, 05.03.2026
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. У одного из студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) выявили корь, из-за чего в вузе ввели масочный режим, сообщает университет.
"Друзья, информируем вас о том, что у одного из наших студентов диагностирована корь. Чтобы не допустить распространения заболевания, с сегодняшнего дня в корпусе на Тихоокеанский, 136 вводится масочный режим", – говорится в сообщении.