В университете в Хабаровске выявили случай заболевания корью

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. У одного из студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) выявили корь, из-за чего в вузе ввели масочный режим, сообщает университет.

"Друзья, информируем вас о том, что у одного из наших студентов диагностирована корь. Чтобы не допустить распространения заболевания, с сегодняшнего дня в корпусе на Тихоокеанский, 136 вводится масочный режим", – говорится в сообщении.